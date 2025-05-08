РЖД увеличила количество мест в поездах из Адлера в Москву

Российские железные дороги (РЖД) предоставили дополнительные места в поездах в связи с ограничениями авиасообщения. В составы добавлены вагоны на маршрутах «Москва — Санкт-Петербург», «Адлер — Москва», «Казань — Москва», «Нижний Новгород — Москва» и других направлениях, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В целом с 7 по 12 мая пассажирам дополнительно предложено около 5 тысяч мест»,— отметили в ведомстве.

В РЖД отметили, что специалисты постоянно мониторят потребительский спрос на перевозки. Сейчас дефицита билетов нет.

С 12 по 17 мая по техническим причинам будет приостановлено движение некоторых пригородных поездов. Также изменится расписание электричек на направлениях: «Туапсе — Имеретинский Курорт», «Туапсе — Аэропорт», «Сочи — Роза Хутор», «Аэропорт — Лазаревская».

Кроме того, с 12 июня по 28 сентября 2025 года по выходным будут курсировать дополнительные поезда между Ростовом-на-Дону и Ейском. Открыта продажа билетов на электропоезда №925/926 и №929/930 по маршруту «Имеретинский Курорт — Сухум», которые с 1 мая ходят ежедневно дважды в день.

Нурий Бзасежев