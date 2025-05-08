ПВО перехватила две ракеты над Таманью, повреждены 17 домов

Вечером 7 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две украинские ракеты в районе станицы Тамань Краснодарского края. В результате атаки повреждены 17 домов, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадали 16 частных домов и один многоквартирный. Зафиксированы повреждения остекления и фасадных элементов. Все здания пригодны для проживания. По словам господина Бабенкова, жертв и пострадавших нет.

Ранее, 3 мая Краснодарский край подвергся масштабной атаке беспилотников. По данным Министерства обороны России, над регионом уничтожили 47 дронов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что обломки БПЛА упали в том числе в станице Тамань. В Новороссийске оказались повреждены не менее 95 квартир. СКР начал расследование по факту нападения украинских БПЛА на жилые кварталы города.

Анна Гречко