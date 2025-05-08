В Новороссийске перезахоронили останки четырех советских воинов

В Новороссийске провели военно-патриотическую акцию «Память вечна», в ходе которой перезахоронили останки четырех советских бойцов, павших при защите города-героя. Церемония прошла на мемориальном комплексе «Малая Земля» в преддверии празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

У памятного знака «Стела» собрались военнослужащие Новороссийского гарнизона, участники СВО, представители администрации, силовых структур, общественных организаций, поисковых отрядов, а также юнармейцы, курсанты, волонтеры Победы и жители города.

Заместитель губернатора Кубани Александр Власов напомнил, что в сражениях за Новороссийск каждый третий солдат погиб или пропал без вести. Город полностью освободили в период Новороссийско-Таманской наступательной операции в 1943 году.

«Очень важно чувствовать причастность своего рода, своей семьи к Великой Победе»,— подчеркнул господин Власов.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко выразил благодарность за подвиги советских солдат и отметил значимость сохранения исторической памяти.

Останки четырех бойцов были найдены участниками Новороссийского центра поисковых работ в районе поселка Горного. На церемонию прибыли родственники одного из погибших — старшего сержанта Ивана Антюфеева.

Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Ритуал перезахоронения проводится в Новороссийске ежегодно с 1998 года. За 26 лет поисковики обнаружили останки более 2,3 тыс. военнослужащих.

Анна Гречко