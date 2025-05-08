Глава РФПИ: западные компании обсуждают возвращение в Россию

Процесс возвращения иностранного бизнеса в Россию уже идет, но он не публичный, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, индикатором этого выступает в том числе регистрация иностранных товарных знаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Дмитриев утверждает, что многие бизнесы в разных отраслях «подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры». «Мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет»,— рассказал глава РФПИ (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин призывал при возвращении иностранных компаний учитывать интересы России. Вице-премьер Александр Новак говорил, что зарубежные компании могут вернуться в Россию только на выгодных для страны условиях. В апреле Bloomberg сообщало, что требования российских властей по возвращению иностранных компаний не устраивают западный бизнес.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».