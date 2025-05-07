Главные новости за 7 мая. Сочи

В Центральном районе Сочи ограничили подачу воды и приема сточных вод одному из объектов общественного питания. Должник не выплатил более 5 млн руб.

Сочинский застройщик предстанет перед судом за хищение 34 млн руб. у 33 дольщиков в составе организованной группы. Уголовное дело направили в суд после его задержания.

В Сочи на месте бывшего санатория «Кавказ» возведут современный санаторий-профилакторий «Кавказ СПА Медикал». Проект уже прошел необходимые согласования и получил заключение экспертизы.

Судебные приставы Адлерского районного отделения взыскали крупную задолженность по алиментам с местного жителя. Сочинец накопил долг в размере 1,3 млн руб.

Сотрудники патрульно-постовой службы Центрального отдела полиции Сочи задержали 51-летнего жителя Чувашии, который разбил стекла более 10 автомобилей. Полицейские устанавливают размер нанесенного ущерба.

Партия срезанных цветов альстромерии объемом 2,8 тыс. штук, прибывшая из Армении, не прошла карантинный фитосанитарный контроль в аэропорту Сочи. Специалисты Россельхознадзора выявили в цветах живых особей западного цветочного трипса.

В Сочи на время празднования Дня Победы вводятся изменения в схему движения общественного транспорта и ограничения для автомобилистов.