В Сочи перекроют движение и изменят маршруты автобусов 9 Мая

В Сочи на время празднования Дня Победы вводятся изменения в схему движения общественного транспорта и ограничения для автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 6:00 до 12:00 9 мая 2025 года будет временно ограничено движение на пересечении улицы Севастопольской с Севастопольским переулком и на пересечении улиц Севастопольской и Тоннельной. Также закроют проезд на придомовую территорию по улице Севастопольской, 17.

В указанный период приостановят движение автобусов по маршруту №15. На маршрутах №24 и №26 отменяются остановки «улица Титова», «улица Параллельная», «Мемориал», «улица Севастопольская», «улица Докучаева – по требованию». Вместо них вводятся остановки «улица Шота Руставели», «улица Туапсинская» и «улица Невская».

Ограничения для автотранспорта вводятся также 8 мая с 16:00 до 22:00 на улице Конституции СССР и улице Несебрской (на участке от Парковой до дома 3 на Войкова). В это время на маршрутах №14 и №115 исключаются остановки «Поликлиника (ул. Конституции СССР)» и «Ривьерский мост», добавляются остановки «ж/д вокзал Сочи» и «Сбербанк». Конечная остановка маршрута №15 переносится на «Платановую аллею», исключается остановка «Морвокзал».

Мария Удовик