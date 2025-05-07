Застройщика в Сочи осудят за хищение 34 млн рублей

Сочинский застройщик предстанет перед судом по обвинению в хищении 34 млн руб. у 33 дольщиков в составе организованной группы. Уголовное дело направили в суд после его задержания, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в составе организованной группы. С 2009 по 2015 год фигурант дела совместно с четырьмя сообщниками привлекал средства граждан под строительство жилых домов в Хостинском районе, однако обязательства перед дольщиками не выполнил. По версии следствия, злоумышленники похитили порядка 34 млн руб. у 33 человек.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Подозреваемый находился в федеральном розыске около четырех лет, после чего был задержан и доставлен в Сочи.

Его сообщники ранее были осуждены и получили реальные сроки лишения свободы. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик