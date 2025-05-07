В Сочи задержали нетрезвого приезжего, повредившего более 10 припаркованных машин

Сотрудники патрульно-постовой службы Центрального отдела полиции Сочи оперативно задержали 51-летнего жителя Чувашии, который разбил стекла автомобилей на улице Дагомысской. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По предварительным данным, приезжий находился в состоянии алкогольного опьянения и использовал палку для повреждения машин. В результате инцидента пострадало более 10 припаркованных транспортных средств.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Правоохранительные органы продолжают проверку происшествия и устанавливают размер материального ущерба.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники полиции курорта установили восемь человек, участвовавших в конфликте около ресторана на улице Пластунской. В отношении всех фигурантов составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), им грозит до 15 суток административного ареста.

Мария Удовик