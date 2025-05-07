В Сочи объекту общественного питания ограничили водоснабжение за долги в 5 млн

В Центральном районе Сочи ограничили подачу воды и приема сточных вод одному из объектов общественного питания. Причиной стало накопление задолженности за услуги водоснабжения в размере более 5 млн руб., сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Меры ограничения будут действовать до полного погашения долга.

Отключение прошло в рамках системной работы предприятия по взысканию дебиторской задолженности. Перед применением ограничительных мер с абонентами проводится информационная работа, однако в случае отказа от добровольного погашения долга сотрудники коммунальных служб переходят к действиям.

Мария Удовик