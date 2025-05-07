В аэропорту Сочи пресекли ввоз цветов с карантинным вредителем

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз партии альстромерий из Армении после обнаружения в них западного цветочного трипса — вредителя, имеющего карантинный статус в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

Партия срезанных цветов альстромерии объемом 2,8 тыс. штук, прибывшая из Армении, не прошла карантинный фитосанитарный контроль в воздушном пункте пропуска Сочи. В понедельник, 5 мая, специалисты Россельхознадзора выявили в цветах живых особей западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.), который входит в перечень карантинных объектов РФ.

Наличие опасного вредителя подтвердили специалисты Краснодарского филиала ФГБУ ВНИИКР. Для предотвращения распространения карантинного объекта на территории России импорт зараженной партии цветов запрещен.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте пресекли незаконный ввоз 1,5 т мяса. У перевозчика не было ветеринарных сопроводительных документов на груз.

Мария Удовик