В Сочи на месте санатория «Кавказ» построят лечебный комплекс за 4 млрд рублей

В Хостинском районе Сочи на месте бывшего санатория «Кавказ» по улице Шоссейной, уничтоженного пожаром в начале 90-х годов, возведут современный санаторий-профилакторий «Кавказ СПА Медикал». Проект уже прошел необходимые согласования и получил заключение экспертизы, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам главы курорта Андрея Прошунина, проект имеет значительное значение для нашего города, так как продолжает стратегию восстановления исторических здравниц курорта. Во время Великой Отечественной войны в санатории «Кавказ» находился военный госпиталь, а позже он стал местом для восстановления и отдыха советских граждан. Новый объект создаст более 200 рабочих мест для местных жителей, а в курортную инфраструктуру будет инвестировано 4 млрд руб.

Здравница на 226 номеров расположится в 200 м от моря и будет выходить фасадом на благоустроенную пешеходную улицу Кипарисовую, ведущую к пляжу. Общая площадь комплекса превысит 21 тыс. кв. м. Для прилегающей территории предусмотрен индивидуальный ландшафтный дизайн с акцентом на экологические принципы и увеличение площади субтропической растительности.

Строительные работы планируется начать в начале лета 2025 года, а завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2028 году.

«Ъ-Сочи» писал, что в следующем году «Группа ЛСР» планирует ввести в эксплуатацию реконструированную гостиницу «Приморская» в центре Сочи. Объем инвестиций в проект вырос на 42% — до 29,9 млрд руб. вместо первоначально планировавшихся 21 млрд руб.

Мария Удовик