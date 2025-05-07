Главные новости 7 мая. Ростов-на-Дону и область

Виталий Золотухин стал заместителем главы администрации Ростова по экономике. Ранее он работал заместителем директора департамента имущественно-земельных отношений города.

Должность исполняющего обязанности главы Зерноградского района занял Дмитрий Репка. Ранее чиновник работал в должности замминистра сельского хозяйства региона.

ООО «Агрокомплекс Андреевский» инвестирует 250 млн руб. в запуск завода по переработке мяса на территории Тацинского района Ростовской области. Проект планируют реализовать к концу 2026 года.

В 2024 году в Ростовской области было произведено 4,3 т товарного меда. Гибель пчел в зимний период 2025 года не зафиксирована, снижения оборотов производства не прогнозируется.

Южный федеральный университет увеличил количество бюджетных мест для приемной кампании 2025 года на 5%. Всего на бюджетную основу университет примет на 373 направления 5,4 тыс. человек.

В Ростовской области снижается количество приговоров по делам коррупционной направленности. В прошлом году по делам о взятках осудили 95 человек, а в 2023 — 102 человека. Самым «популярным» составом в 2024 году оказалось мелкое взяточничество (ч.1 ст. 291.2 УК РФ).

Ростовская область вошла в десятку субъектов РФ, которые испытывают острый дефицит кадров в среднем и крупном бизнесе. Информацию об этом опубликовал Росстат. По итогам 2024 года в регионе вакантными остаются 9,8% рабочих позиций.

В Ростовской области средняя заработная плата в январе-феврале этого года составила 62,3 тыс. руб. Уровень занятости населения в регионе составил 62,1%.