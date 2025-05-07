Замглавы администрации Ростова по экономике назначен Виталий Золотухин

Глава администрации Ростова Александр Скрябин назначил своим заместителем по экономике Виталия Золотухина. Об этом господин Скрябин сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Виталий Золотухин родился в Ростове. С 1990 по 1998 занимал различные должности в налоговой инспекции, затем перешел в администрацию. С 2014 по 2017 год был начальником финансового управления «Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства».

С 2017 по 2024 год работал на предприятиях дорожно-строительной отрасли. С октября 2024 года замещал должность заместителя директора Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону.

Кристина Федичкина