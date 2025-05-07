На поддержку пчеловодов в Ростовской области выделили 18 млн рублей

В Ростовской области насчитывается более 1,3 тыс. пчеловодов, которые являются владельцами личных подсобных хозяйств. Об этом корреспонденту «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Зарегистрированы и имеют ветеринарный паспорт на пасеку 340 пчеловодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Для развития пчеловодческих хозяйств предусмотрены меры государственной поддержки — участие в работе сельскохозяйственных потребительских кооперативов и гранты. Сумма последних в общей сложности достигает 18 млн руб.

Так, грант «Агростартап» в размере до трех млн руб. могут получить крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в год получения гранта. За счет него производители смогут покрыть до 90% своих расходов. Грант на развитие семейных ферм в размере пяти млн руб. предназначен для крестьянских (фермерских) хозяйств, которые работают больше года с момента регистрации. Претендентами на получение гранта «Агротуризм» в размере до 10 млн руб. могут быть производители категории «малое предприятие» или «микропредприятие». Исключение составляют владельцы личных подсобных хозяйств.

При этом получатели грантов должны осуществлять производственную деятельность на территории Ростовской области в статусе ИП главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Всего за 2024 год в регионе произвели 4,3 тонн товарного меда. Пчеловодами не зафиксирована гибель пчел в зимний период 2025 года, снижение оборотов производства не прогнозируется.

Мария Хоперская