Количество бюджетных мест в ЮФУ будет увеличено на 5%

Южный федеральный университет увеличил количество бюджетных мест для приемной кампании 2025 года на 5%. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Всего на бюджетную основу университет примет на 373 направления 5,4 тыс. человек, в том числе в рамках особых и целевых квот. На коммерческие места планируется принять около 3 тыс. студентов.

В этом году также объявлен набор на обновленные программы, среди которых «Ядерная и радиационная безопасность», «Киберфизические и биомедицинские системы медицины будущего», «Информационные и когнитивные технологии экспертизы ИТ-решений», «Референт в области общественно-политической и международной деятельности», «Дизайн костюма», а также направления для магистратуры: «Защищенные беспилотные автоматизированные системы», «Trusted AI for Blockchain Systems (Доверенный ИИ для блокчейн-систем)», «Психология самоопределения, самореализации и профессиональной деятельности», «Химия для устойчивого развития», «Экологическая архитектура».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ЮФУ стал одним из российских учебных заведений, где начнут готовить специалистов по искусственному интеллекту. Впервые также будет проводиться прием на специальность «Экономическая безопасность», отметили в пресс-службе вуза.

Константин Соловьев