Ростовская область вошла в десятку регионов с острым дефицитом кадров

Ростовская область вошла в десятку субъектов РФ, которые испытывают острый дефицит кадров в среднем и крупном бизнесе. Информацию об этом опубликовал Росстат. По итогам 2024 года в регионе вакантными остаются 9,8% рабочих позиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из статистических данных следует, что Ростовская область разделила с Забайкальским и Краснодарским краем седьмое место. Со значительным кадровым дефицитом столкнулись Севастополе (вакантно 16,3% рабочих мест), на Чукотке (12,1%), Камчатке (11,9%), в Московской (11%) и Магаданской (10,7%) областях.

В целом по РФ в средних и крупных организациях свободными остаются 7,6% позиций.

Мария Хоперская