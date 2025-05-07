В Ростовской области снижается количество приговоров о взятках

В Ростовской области снижается количество приговоров по делам коррупционной направленности. Так, в 2024 году вынесено 185 обвинительных приговоров против 292 в 2023 году. Об этом корреспонденту «Ъ» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из судебной статистики следует, что прошлом году по делам о взятках осудили 95 человек, а в 2023 — 102 человека. Самым «популярным» составом в 2024 году оказалось мелкое взяточничество (ч.1 ст. 291.2 УК РФ) — 32 приговора в 2024 году. Однако в 2023 году число обвинительных приговоров по таким делам достигало 123. На втором месте находится получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки либо в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В 2024 году зафиксировали 30 таких дел, хотя в 2023 году их было 19. А вот количество составов по ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки за незаконные действия (бездействие)), наоборот, уменьшилось. Так, в 2024 году их насчитывалось всего 25, а в 2023 — 49 дел.

За дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) (ч.3 ст. 291 УК РФ) наказывают реже: в прошлом году осужденных было всего 17, а в 2023 году — 20. В отношении еще шести человек в прошлом году вынесли обвинительные приговоры за дачу взятки группой лиц либо в крупном размере (ч.4 ст. 291 УК РФ), в 2023 году было восемь таких приговоров.

Эксперты отметили рост статистики по делам, связанным с посредничеством во взяточничестве (ч. 1 и 2 ст. 291.1 УК РФ), а также с обещанием или предложением такого посредничества (ч.5 ст. 291.1 УК РФ). В прошлом году по первым двум частям указанной статьи число обвинительных приговоров составляло 10 и восемь соответственно. В 2023 году вынесли девять приговоров за посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) — ч.2 ст. 291.1 УК РФ.

Еще одним «популярным» составом остается злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Так, в 2024 году вынесли 15 обвинительных приговоров по таким делам, в 2023 — 16.

Мария Хоперская