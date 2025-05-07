Ограничения на работу интернета в Чувашии; 1,9 млрд рублей на вторую линию метро

В целях безопасности 9 мая в Чувашии могут временно ограничить работу мобильного интернета и ввести запреты на движение транспорта.

На строительство первого участка второй линии казанского метро — от станции «Фучика» до «Сахарова» — направят дополнительно 1,9 млрд руб. Средства выделяются из бюджета Татарстана. Строительство планируется завершить к 1 декабря 2025 года, а срок исполнения контракта установлен на 16 января 2026 года.

В Казани на время празднования Дня Победы введут временные ограничения для электросамокатов. В зонах проведения массовых мероприятий будет отключена функция парковки и завершения аренды.

На заводе им. Горького в Зеленодольске прошла церемония закладки двух новых катеров проекта «Грачонок». Эти суда предназначены для охраны водных территорий России и обеспечения безопасности пунктов базирования от диверсионных и террористических угроз.

На строительство систем водоснабжения в деревне Куюки Пестречинского района направят 1,8 млрд руб. из бюджета Татарстана. Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 16 января 2026 ода, начиная с даты его заключения — 1 декабря 2025 года.

В селе Шоршелы Чувашии стартовали первые этапы реконструкции здания музея космонавтики, входящего в Мемориальный комплекс летчика-космонавта Андрияна Николаева. Завершение работ запланировано на 2027 год.

На строительство стадиона в Болгаре с вместимостью трибун на 1 тыс. человек выделят около 63,7 млн руб. Планируется создать футбольное поле, беговую дорожку и полосу с водяной ямой для бега с препятствиями, а также обустроить наружную канализацию.

Артём Дергунов