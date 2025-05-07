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В Чувашии начали реконструкцию музея космонавтики

В селе Шоршелы Чувашии начали первые работы по реконструкции здания музея космонавтики Мемориального комплекса летчика-космонавта Андриян Николаева. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В Чувашии начали реконструкцию музея космонавтики

В Чувашии начали реконструкцию музея космонавтики

Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева

В Чувашии начали реконструкцию музея космонавтики

Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева

Музей космонавтики временно переезжает в другое здание на время ремонта.

Окончание реконструкции планируется в 2027 году.

Музей планируется превратить в образовательно-музейный комплекс с планетарием, обсерваторией и с большим музейным пространством.

Дарья Сайфиева

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