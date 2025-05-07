В Чувашии начали реконструкцию музея космонавтики
В селе Шоршелы Чувашии начали первые работы по реконструкции здания музея космонавтики Мемориального комплекса летчика-космонавта Андриян Николаева. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
В Чувашии начали реконструкцию музея космонавтики
Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева
Музей космонавтики временно переезжает в другое здание на время ремонта.
Окончание реконструкции планируется в 2027 году.
Музей планируется превратить в образовательно-музейный комплекс с планетарием, обсерваторией и с большим музейным пространством.