В Казани во время празднования Дня Победы временно ограничат использование электросамокатов. В местах массовых мероприятий полностью отключат возможность парковки и завершения аренды. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе исполкома города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани ограничат аренду самокатов на 9 Мая

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Казани ограничат аренду самокатов на 9 Мая

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как пояснили в «МТС Юрент», сервис обязуется соблюдать все договоренности с властями.

«Мы также советуем сверяться с картой в приложении перед планированием поездки, поскольку в праздничные дни могут быть ограничены зоны для поездок на самокатах нашего сервиса и могут быть не зависящие от нас проблемы со связью, которые не позволят воспользоваться сервисом», — отметили в компании.

Если поездку не получится завершить, рекомендуется оставить самокат на парковке, зафиксировать время окончания поездки и номер самоката, а затем отправить данные в службу поддержки через Telegram-бот @mtsurent_support_bot или по почте support@urent.ru. В компании пообещали помочь с завершением аренды и вернуть деньги в случае некорректного списания.

Анар Зейналов