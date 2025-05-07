На строительство стадиона в Болгаре на 1 тысячу мест выделят 63,7 млн рублей

На строительство стадиона в Болгаре с трибунами вместимостью 1 тыс. мест направят почти 63,7 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

На объекте планируют построить футбольное поле, сделать беговую дорожку и полосу с ямой с водой для бега с препятствиями, устроить наружную канализацию.

Заказчиком выступает «Главинвестстрой Республики Татарстан». Также за 20,7 млн руб. планируется построить спортивные площадки на территории детского лагеря «Чайка» Республиканского центра «Лето». Работы будут проведены для создания Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Денежные средства выделят из бюджета Татарстана. Работы должны выполнить до 1 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва