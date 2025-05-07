На строительство водопроводных сетей в деревне Куюки направят 1,8 млрд рублей
1,8 млрд выделят из бюджета Татарстана на создание систем водоснабжения в деревне Куюки Пестречинского района. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
На строительство водопроводных сетей в деревне Куюки направят 1,8 млрд рублей
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой».
Подготовительный этап включает проектирование трубопроводов и рытье траншей. На территории проведут расчистку — уберут растительность и деревья. В рамках проекта построят внутренние и внешние канализационные системы, в том числе водопровод.
Работы должны быть завершены 16 января 2026 года с даты заключения контракта (01.12.2025).
В июле 2024 года “Татар-информ” со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марата Айзатуллина сообщал, что в Куюках могут построить водовод для обеспечения стабильного водоснабжения.
По данным открытых источников в 2021 году в Куюках проживало 15 977 человек.