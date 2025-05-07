1,8 млрд выделят из бюджета Татарстана на создание систем водоснабжения в деревне Куюки Пестречинского района. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство водопроводных сетей в деревне Куюки направят 1,8 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ На строительство водопроводных сетей в деревне Куюки направят 1,8 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой».

Подготовительный этап включает проектирование трубопроводов и рытье траншей. На территории проведут расчистку — уберут растительность и деревья. В рамках проекта построят внутренние и внешние канализационные системы, в том числе водопровод.

Работы должны быть завершены 16 января 2026 года с даты заключения контракта (01.12.2025).

В июле 2024 года “Татар-информ” со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марата Айзатуллина сообщал, что в Куюках могут построить водовод для обеспечения стабильного водоснабжения.

По данным открытых источников в 2021 году в Куюках проживало 15 977 человек.

Артём Дергунов