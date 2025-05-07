Главные новости к утру 7 мая

В Минобороны Индии сообщили о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. В ходе начавшейся операции вооруженные силы атаковали девять объектов на территории Пакистана. По словам Минобороны, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».

Минэкономики разработало правила возмещения затрат инвесторам посредством налогового вычета по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений. В ведомстве «Ъ» сообщили, что к маю 2025 года заключено 81 соглашение на 4,5 трлн руб. и более половины этой суммы уже проинвестировано.

Китай согласился на переговоры с США исходя из глобальных ожиданий и своих интересов. Об этом заявили в Минкоммерции КНР. Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн проведет переговоры в Швейцарии с министром финансов США Скоттом Бессентом во время своего визита в страну с 9 по 12 мая, уточнили в ведомстве.

Подмосковные операторы связи судятся с «Россетями» из-за изменения порядка оплаты размещения оптоволоконных кабелей на опорах электропередачи, так как расходы провайдеров после этого в среднем выросли в три раза.

«Интергео» Михаила Прохорова может продать Голевскую ГРК, которая занималась освоением крупного медно-порфирового месторождения Ак-Суг в Туве, но лишилась лицензии в 2024 году.

Совокупные сборы фильмов в первую половину майских праздников достигли 833,7 млн руб. против 681,2 млн руб. годом ранее, в то время как число зрителей, пусть и незначительно, но сократилось — с 2,2 млн до 2,1 млн человек. Основную кассу принесла военная драма «В списках не значился».