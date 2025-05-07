«Интергео» прощается с Ак-Суг

«Интергео» Михаила Прохорова может продать Голевскую ГРК, которая занималась освоением крупного медно-порфирового месторождения Ак-Суг в Туве, но лишилась лицензии в 2024 году. Покупателем может стать текущий держатель — структура «Ростеха». Такой сценарий вероятен, если компании «Интергео» не удастся вернуть права на лицензию в судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Интергео» Фото: «Интергео»

«Интергео» Михаила Прохорова рассматривает возможность продажи Голевской ГРК, которая разрабатывала медно-порфировое месторождение Ак-Суг в Туве, новому держателю лицензии. Об этом сказано в отчетности Голевской ГРК за 2024 год. Там отмечается, что сделка позволит объединить две компании, а у Голевской ГРК есть «скрытые активы». В отчетности уточняется, что такой сценарий возможен, если компании не удастся вернуть лицензию в рамках судебных разбирательств.

Роснедра отозвали лицензию на Ак-Суг у Голевской ГРК в 2024 году, ссылаясь на нарушение сроков строительства инфраструктуры (см. “Ъ” от 13 июня 2024 года). В том же году правительство поручило провести новый аукцион на Ак-Сугский участок недр, заявителями могли быть структуры, где от 50% владеет «Ростех». По результатам аукциона в ноябре 2024 года права на месторождение получило АО «Перспективные горнорудные проекты», предложив 3,8 млрд руб. при начальной стоимости 3,4 млрд руб. В «Интергео» и «Ростехе» “Ъ” не ответили.

Балансовые запасы месторождения оцениваются в 3,6 млн тонн меди, 78 тыс. тонн молибдена, 83 тонны золота, 289 тонн серебра и 83,3 тонны рения. Голевская ГРК планировала строительство ГОКа мощностью переработки 24 млн тонн руды с ежегодным производством 500 тыс. медно-молибденового концентрата. Начало добычи планировалось на 2024 год, начало работы ГОКа — на 2026 год.

В «Интергео» ранее говорили, что Голевская ГРК разрабатывала месторождение в соответствии с законодательством и требованиями лицензии. Действия комиссии по отзыву лицензии компания сочла необоснованными и незаконными и пыталась оспорить в судах, но пока безуспешно. Так, в марте арбитражный суд Московского округа подтвердил решение отказать Голевской ГРК в жалобе на решение комиссии Роснедр. Заявление УК «Интергео», которая также пытается обжаловать решение, рассматривается в арбитражном суде Москвы. А другая структура группы — Кингашская ГРК пытается добиться прекращения новой лицензии в Верховном суде. Как сказано в отчетности Голевской ГРК, компания намерена отстоять свои права и рассматривает в том числе обращение в иностранные юрисдикции.

Но опрошенные “Ъ” юристы настроены скептично. «В России суды часто принимают решения в пользу государственных структур, особенно в вопросах недропользования. По моему мнению, в России по данному кейсу шансов выиграть почти нет»,— говорит гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель подчеркивает, что по закону недра в РФ — государственная собственность, и вопросы, связанные с досрочным прекращением лицензии, относятся к исключительной компетенции российских судов. Кроме того, после 2022 года западные юрисдикции часто отказывают российским компаниям в рассмотрении исков из-за санкций, отмечает господин Мирзоев. Заявителем исчерпаны практически все способы оспаривания, кроме обращения с жалобой в Верховный суд, считает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.

Собеседник “Ъ” в крупной горнодобывающей компании отмечает, что, учитывая значительные запасы, растущий внутренний спрос и поддержку государства, разработка Ак-Суг экономически целесообразна. Тем более что спрос на медь остается высоким, особенно в связи с развитием альтернативной энергетики и производства электромобилей. «Разработка этого месторождения будет актуальна для экспорта на азиатские рынки, учитывая его близкое расположение»,— полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

По словам источника “Ъ”, основные проблемы проекта связаны с необходимостью значительных инвестиций в инфраструктуру, включая ЛЭП и транспортную сеть, на что может потребоваться более 200 млрд руб. По оценкам начальника аналитического отдела «Риком-Траста» Олега Абелева, для ввода месторождения на проектную мощность потребуются инвестиции примерно в $2–2,5 млрд, и окупаться проект может шесть-семь лет даже с участием государства. При текущих мировых ценах на медь проект может оказаться рентабельным при себестоимости не выше $5,5–6 тыс. за тонну, подсчитал аналитик. На Лондонской бирже металлов на 2 мая трехмесячный фьючерс на медь стоил $9,36 тыс. за тонну.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что в 2024 году на мировом рынке меди образовался профицит из-за более слабого, чем ожидалось, потребления в Китае, снижения промышленного производства в Европе, невысокого спроса в США, а также роста предложения. Под давлением рисков тарифных войн, продолжает эксперт, трейдеры в начале текущего года стремились создать запасы, что привело к росту цен на металл на несколько процентных пунктов. Но слабый спрос со стороны китайского сектора недвижимости, замедление глобальной экономической активности, а также возможное увеличение предложения меди со стороны Африки, Азии, РФ и Южной Америки могут привести к падению цен в 2025 году до 7–8% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует он.

Полина Трифонова