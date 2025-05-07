Соглашения предъявили к вычету

Минэкономики разработало правила возмещения затрат инвесторам посредством налогового вычета по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В ведомстве “Ъ” сообщили, что к маю 2025 года заключено 81 соглашение на 4,5 трлн руб. и более половины этой суммы уже проинвестировано. Тем не менее возмещения затрат не было: механизм налогового вычета при СЗПК без «подзаконки» пока не действует, заявки же на компенсацию в форме субсидий за счет уплаченных налогов носят единичный характер и пока не удовлетворялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, регламентирующий правила получения налогового вычета по СЗПК. Мера поддержки предусмотрена законом «О защите и поощрении капиталовложений» от 2020 года, но на практике она пока не работает — отсутствуют правила, по которым инвестирующая компания направляет в Минэкономики документы для передачи уведомления в ФНС и получения вычета.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что к маю 2025 года в портфеле СЗПК — 81 проект на 4,5 трлн руб., причем более половины средств уже проинвестировано. В 2025 году было заключено два соглашения на 61 млрд руб. Это проект в сфере комплексного развития территорий (в Орловской области возведут более 270 тыс. кв. м жилья) и строительство комплекса по переработке зерна в Ростовской области.

Напомним, заключившие СЗПК компании получают неизменные условия реализации инвестпроектов — стабилизационную оговорку, а также могут получить компенсацию затрат. Сейчас можно обратиться за компенсацией затрат в виде субсидий: для этого надо до июля отправить заявку на следующий год, чтобы необходимые деньги были заложены в бюджете. Если все условия выполнены, то в июле следующего года компания получает компенсацию из суммы уплаченных ею налогов. Если их недостаточно, остаток компенсации переносится на следующий год — всего так можно возвращать затраты десять лет по сопутствующей инфраструктуре и пять лет — по обеспечивающей.

В Минэкономики отмечают, что первые заявки на возмещение затрат через субсидии уже поступают. При этом в ведомстве называют допускаемые компаниями типовые ошибки: подача на возмещение до ввода объектов в эксплуатацию, неполный комплект документов, отсутствие расчета объема возмещения затрат или неучет суммы предоставленной меры прямой господдержки, которая вычитается из суммы возмещения.

Пока возмещений из федерального бюджета не было. Для его получения через субсидии бизнесу нужно готовить три комплекта документов для всех уровней бюджетной системы, чтобы охватить все уплаченные налоги. Напомним, в федеральный бюджет зачисляется часть налога на прибыль, НДС, таможенные пошлины, в региональный — также налог на прибыль, на имущество, в местные бюджеты поступает земельный налог.

Механика компенсации затрат через налоговый вычет проще: он охватывает все налоги, кроме НДС, что облегчает бизнесу подачу документов. Опубликованный Минэкономики документ определяет условия предоставления налогового вычета, включая проверку полноты и достоверности представленных сведений. Уточняется, что вычет применяется в отношении затрат, которые документально подтверждены при наличии заключения ?о проведении технологического аудита построенных объектов. Предельный размер налогового вычета — 50% затрат на создание обеспечивающей инфраструктуры и уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным для ее создания. Затраты на создание сопутствующей инфраструктуры можно возместить в полном объеме.

В документе описаны и случаи, когда налоговый вычет не положен — например, если затраты уже возмещены организации или взаимозависимым с ней лицам за счет региональных и местных бюджетов, а также если проект реализуется в сфере цифровой экономики и по нему предоставляются меры господдержки. Также налоговый вычет уменьшат на объем средств, полученных по программам господдержки из федерального, региональных или местных бюджетов. Другое основание для уменьшения вычета — полученная компенсация ущерба в случае нарушения стабилизационной оговорки или за нарушение публичной стороной обязательств по бюджетным инвестициям или субсидиям.

Диана Галиева