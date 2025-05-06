Главные новости за 6 мая. Сочи

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Сочи — Ярославль, перенаправили на запасной аэропорт Махачкалы. Причиной изменения курса стало введение в ярославском аэропорту Туношна плана «Ковер».

С 1 июня 2025 года авиакомпания «ИрАэро» начнет выполнять прямые рейсы в Сочи из пяти российских городов. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

В Сочи правоохранительные органы проверили более 300 работников одного из строительных объектов. В ходе проверки специалисты выявили 35 нарушителей.

На пляжах Сочи специалисты устанавливают лежаки и зонты, а также обновляют входные группы и пешеходные дорожки. Купальный сезон начнется 1 июня.

Сочи вошел в сборник туристических маршрутов «Путь героя», подготовленный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут включает четырехдневные экскурсии по историческим местам, связанным с войной, а также посещение Музея истории города и центральной набережной.

В горах Сочи грузовая «Газель» перевернулась через бетонное ограждение на полосу встречного движения. Водителя пришлось извлекать спасателям.