Рейс Сочи — Ярославль экстренно приземлился в Махачкале

Самолет, следовавший из Сочи в Ярославль, приземлился в Махачкале после введения в аэропорту назначения плана «Ковер». Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Сочи — Ярославль, перенаправили на запасной аэропорт Махачкалы. Причиной изменения курса стало введение в ярославском аэропорту Туношна плана «Ковер».

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте восемь рейсов направлены на запасные аэродромы из-за тумана. Воздушная гавань курорта работала по фактической погоде.

Мария Удовик