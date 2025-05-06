Рейс Сочи — Ярославль экстренно приземлился в Махачкале
Самолет, следовавший из Сочи в Ярославль, приземлился в Махачкале после введения в аэропорту назначения плана «Ковер». Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Самолет, выполнявший рейс по маршруту Сочи — Ярославль, перенаправили на запасной аэропорт Махачкалы. Причиной изменения курса стало введение в ярославском аэропорту Туношна плана «Ковер».
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте восемь рейсов направлены на запасные аэродромы из-за тумана. Воздушная гавань курорта работала по фактической погоде.