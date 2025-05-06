Часть пляжей Сочи оборудовали лежаками и зонтами к летнему сезону

Пляжи Сочи готовят к летнему сезону 2025 года — на территориях специалисты устанавливают лежаки, зонты, обновляют входные группы и пешеходные дорожки. Открытие первых зон отдыха началось 1 мая, сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи Фото: Telegram-канал МЦУ Сочи

В поселке Вардане монтируют новые флагштоки и выполняют планировку территории. На пляже Марсель обустраивают пешеходные дорожки, установили новую входную группу и подготовили столбы для качелей.

Пляж Сокол практически полностью готов к приему отдыхающих — там уже размещены зонты и лежаки. В Дагомысе после планировочных работ приступили к монтажу дорожек.

В Адлерском районе на пляжах Чайка-1, Чайка-2 и Грейс провели санитарную очистку территорий, покрасили необходимые элементы и установили лежаки.

«Напоминаем, что по мере готовности пляжи открываются с 1 мая. Все работы будут завершены до 1 июня, в этот день стартует купальный сезон»,— отметили в ведомстве.

«Ъ-Сочи» писал, что акватории Сочи и федеральной территории Сириус остаются чистыми и не пострадали от нефтяного загрязнения, возникшего у берегов Анапы. Купание в море безопасно для отдыхающих.

Мария Удовик