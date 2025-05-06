Сочи вошел во всероссийский сборник турмаршрутов «Путь героя»

Сочи вошел во всероссийский сборник туристических маршрутов «Путь героя», разработанный Центром стратегических разработок совместно с Минэкономразвития России и регионами в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Каталог включает 20 маршрутов, охватывающих территории от Калининграда до Владивостока. Сборник предназначен для путешественников, стремящихся исследовать исторические места, связанные с подвигами и памятью о Великой Отечественной войне. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил важность использования этой книги для комфортных поездок по значимым локациям.

Сочинский маршрут рассчитан на четыре дня и предлагает обзорные экскурсии по историческим местам, связанным с войной, посещение Музея истории города, парка «Дендрарий», морского порта и центральной набережной. Туристы также смогут посетить горный кластер и Олимпийский парк.

В каталоге представлены рекомендации по питанию и размещению, а также информация о сувенирах из каждой локации. Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко подчеркнул, что включение сочинского маршрута в каталог может способствовать открытию героических страниц города и увеличению его популярности как туристической точки с богатым историческим наследием.

Кроме Сочи, в каталог вошли памятные места 16 областей России, а также Ставропольского и Приморского краев, Республик Крым и Карелия. Продвижение отечественного туристического потенциала будет продолжено на зарубежных рынках под брендом Discover Russia.

«Ъ-Сочи» писал, что в зоне взлета и посадки аэропорта курорта установили 80-метровый «Щит Великой Победы». Конструкция будет видна пассажирам самолетов в течение всего юбилейного года.

Мария Удовик