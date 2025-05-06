В горах Сочи спасли пострадавшего в ДТП водителя «Газели»

Спасатели извлекли 23-летнего водителя из перевернувшейся на Мамайском перевале в Сочи грузовой «Газели» и передали медикам для госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Во вторник, 6 мая, грузовая «Газель» перевернулась через бетонное ограждение на полосу встречного движения. Для извлечения водителя из деформированной кабины потребовалось вмешательство специалистов экстренных служб.

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда эвакуировали пострадавшего из искореженного транспортного средства и передали бригаде медиков. 23-летнего уроженца Ставропольского края доставили в медицинское учреждение.

«Ъ-Сочи» писал, что 40-летний житель Сочи упал с подпорной стены в канал на обочине федеральной трассы. Пострадавшему оказали помощь спасатели и врачи.

Мария Удовик