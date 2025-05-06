В Сочи выявили 35 нарушителей миграционного законодательства

Силовые структуры провели масштабную проверку строительного объекта в Центральном районе Сочи, выявив 35 нарушителей миграционного законодательства и уклонистов от воинского учета среди получивших гражданство РФ приезжих. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю

В Центральном районе Сочи правоохранительные органы провели рейд по контролю соблюдения миграционного законодательства. Особое внимание уделялось выявлению бывших мигрантов, которые после получения российского гражданства не встали на воинский учет.

В операции участвовали представители 385 военного следственного отдела Следственного комитета России, бойцы ОМОНа «Зверобой-Юг» и сотрудники полиции. Специалисты проверили более 300 рабочих одного из строительных объектов.

По результатам мероприятия выявлено 35 строителей, которые нарушили законодательство. Всех задержанных доставили в военный комиссариат и отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники полиции Адлерского района курорта при проверке строительного объекта на улице Батайской выявили пятерых нелегальных приезжих, которым грозит депортация из России. Всего в ходе операции правоохранительные органы доставили в отделение 36 человек для проверки документов.

Мария Удовик