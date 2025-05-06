Из пяти российских городов «ИрАэро» запустит прямые рейсы в Сочи

С 1 июня 2025 года авиакомпания «ИрАэро» начнет выполнять прямые рейсы в Сочи из пяти российских городов. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным авиакомпании, в летнем расписании предусмотрены следующие рейсы: из Пензы — дважды в неделю, из Астрахани — дважды в неделю, из Махачкалы — один раз в неделю, из Уфы — один раз в неделю и из Нижневартовска — один раз в неделю.

Также «ИрАэро» анонсировала запуск рейсов из Сочи в турецкий Даламан с 1 июня. Авиакомпания «Победа» открыла сезонные рейсы из Новосибирска в Сочи, а «Россия» планирует запустить рейсы из Томска в этот курортный город.

С 30 марта аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание. В рамках программы полетов заявлено 85 направлений, включая 57 внутренних и 28 международных, которые будут обслуживать 31 авиакомпания. В период майских праздников воздушная гавань планирует принять 466 тыс. пассажиров: 386 тыс. на внутренних и 80 тыс. на международных рейсах.

Мария Удовик