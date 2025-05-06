CBS News: Стив Уиткофф будет приведен к присяге в Белом доме

Сегодня, 6 мая, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будет приведен к присяге в Белом доме. Об этом журналист СBS News Дженнифер Джейкобс сообщила в социальной сети X. Она не уточнила, какую должность займет господин Уиткофф. Ранее в Белом доме освободился пост советника президента по национальной безопасности, который до этого занимал Майк Уолц.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что в течение полугода примет решение о кандидатуре на место своего советника по национальной безопасности. Ранее с этой должности ушел Майк Уолц, который был замешан в скандалах с мессенджером Signal. Временно исполняющим обязанности Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио. Politico со ссылкой на источники писало, что его может заменить спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Стив Уиткофф занимает пост спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Он также представляет США на переговорах с РФ. За несколько месяцев он уже четыре раза встречался с президентом России Владимиром Путиным.

О скандале с Signal — в материале «Ъ» «Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт».

Анастасия Домбицкая