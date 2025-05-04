Рокировочка Дональда Трампа

Госсекретарь Марко Рубио становится одним из самых титулованных чиновников за всю историю США. Президент США Дональд Трамп решил назначить его еще и исполняющим обязанности своего советника по национальной безопасности. До настоящего времени эти две должности совмещал только Генри Киссинджер. Впрочем, источники в Вашингтоне утверждают, что для господина Рубио подобное совмещение будет недолгим и должность советника по нацбезопасности достанется кому-то из ближайшего окружения президента — скорее всего, его главному политическому советнику Стивену Миллеру. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп

Фото: Jim Young / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп

Фото: Jim Young / Reuters

На днях стало известно, что советник по национальной безопасности Майк Уолц покидает свой пост, чтобы стать кандидатом на должность постпреда США в ООН. Вместо него исполняющим обязанности советника президента назначен госсекретарь Марко Рубио.

Дональд Трамп объявил о рокировке в своей команде в соцсети The Truth в четверг, 1 мая.

Такой поворот стал неожиданным даже для некоторых чиновников в его администрации, отмечает The New York Times.

Место выдвиженца на пост постпреда США в ООН оставалось вакантным с конца марта, когда стало известно об отзыве кандидатуры конгрессвумен Элис Стефаник. Ее было решено оставить в Палате представителей Конгресса США из-за того, что республиканцы имеют там хрупкое большинство и уход оттуда даже одного влиятельного члена партии серьезно ослабил бы ее позиции.

Кандидат на должность постпреда определился после того, как советник по нацбезопасности Майк Уолц совершил серьезный прокол: он по ошибке включил в секретный чат Signal, где обсуждалась атака на йеменских хуситов, главного редактора журнала The Atlantic. История получила огласку и вызвала громкий скандал. Инцидентом заинтересовался Конгресс, общественность требовала, чтобы виновный был наказан. Команда Трампа в течение полутора месяцев размышляла над решением проблемы, и наконец выход был найден. Господина Уолца не увольняют, а назначают постпредом в ООН. В принципе, перевод на эту должность не выглядит как серьезное карьерное понижение, но, учитывая отношение Дональда Трампа к международным институтам, и ООН в частности, для Уолца это скорее почетная ссылка.

А вот концентрация многих полномочий в руках Марко Рубио, безусловно, важный поворот в его карьере.

В США было крайне мало таких прецедентов. Последним две эти должности занимал с 1973 по 1975 год Генри Киссинджер в администрации Ричарда Никсона.

Напомним, что господин Рубио сейчас также исполняет обязанности администратора USAID и руководителя Национального архива. И это только его официальные должности, продолжает Axios. «Президент задействовал его во всем. Когда Трампу ты нравишься и он тебе доверяет, он дает тебе нагрузку. И Марко действительно загружен»,— рассказал изданию чиновник Белого дома.

Марко Рубио, хоть и проиграл Джей Ди Вэнсу в борьбе за пост вице-президента, успел сработаться с Дональдом Трампом еще при первом его сроке и заручился его полным доверием.

Он, в частности, еще будучи сенатором, помогал на тот момент 45-му президенту разрабатывать ограничения для Кубы и консультировал его по внешней политике в Западном полушарии, говорят источники Axios.

Они также утверждают, что Трамп не торопится с заменой исполняющего обязанности советника по национальной безопасности. Президент видит в Марко Рубио опытного менеджера, который уже добился успехов в реструктуризации USAID и Госдепартамента.

В другом материале Axios ссылается на источники в администрации, которые утверждают, что госсекретарь настолько загружен управлением Госдепартаментом и другими ведомствами, что Дональд Трамп подыскивает ему замену в качестве советника по нацбезопасности.

Основной кандидатурой на этот пост считается главный политический советник президента США Стивен Миллер, у которого, кстати, сложились хорошие рабочие отношения с Марко Рубио.

Источники New York Post в администрации утверждают, что поддержка кандидатуры господина Миллера связана с его жесткой позицией по вопросам иммиграции, которая соответствует ключевым политическим приоритетам Дональда Трампа.

«Он сыграл важную роль в усилиях по депортации, и они вместе с Рубио стремятся остановить картели и диктаторские режимы; возможно, он единственный, кто имеет необходимый авторитет, чтобы довести дело до конца»,— сообщил источник New York Post.

Среди других кандидатов на этот пост источники в Белом доме называют директора по планированию политики администрации Майкла Антона (которого якобы поддерживает вице-президент Джей Ди Вэнс), старшего директора по контртерроризму Себастьяна Горку и спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, который, впрочем, по слухам, уже отверг предложение стать советником по нацбезопасности.

Екатерина Мур