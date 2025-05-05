Трамп пообещал найти советника по нацбезопасности в течение полугода

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение полугода примет решение о кандидатуре на место своего нового помощника по национальной безопасности. Ранее с этой должности ушел Майк Уолц, временно исполняющим обязанности Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио.

Как сообщил господин Трамп, основным кандидатом он рассматривает заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера. «Я полагаю, что косвенно, он уже проделывает эту работу, ему есть что сказать по многим вещам. Он крайне ценный человек в администрации»,— отметил президент США в разговоре с журналистами на борту своего самолета, вылетевшего из Флориды в Вашингтон.

Как ранее сообщило Politico, Майк Уолц утратил доверие других представителей Белого дома. В марте он случайно добавил главного редактора газеты The Atlantic в секретный чат мессенджера Signal. В чате обсуждалась военная операция против йеменских хуситов.

Подробнее о скандалах с Signal — в материале «Ъ» «Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт».