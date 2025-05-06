Главные новости 6 мая. Ростов-на-Дону и область

Исполняющим обязанности главы администрации Батайска назначен Валентин Кукин. Ранее он занимал должность заместителя министра ЖКХ Ростовской области-начальника управления развития инфраструктуры.

По данным на 28 апреля средняя стоимость 1 кг картофеля в магазинах Ростовской области составила 98,2 руб., следует из данных, опубликованных Ростовстатом. Всего за неделю цена выросла почти на 3 руб.

Участок трассы М-4 «Дон», пролегающий через Ростовскую область, расширят до шести полос. Расширение затронет более 90 км дороги, пролегающей через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также затрагивающий территории городов Каменск-Шахтинский и Шахты.

Зерноградский районный суд Ростовской области продлил домашний арест главе администрации Зернограда Ирине Полищук. Мера пресечения будет действовать до 5 июня.

За период января-марта текущего года чистая прибыль ПАО «Россети-Юг» составила 1 млрд руб. Это на 253 млн руб. больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (799,4 млн руб.).

С 1 января по 30 апреля 2025 года объем экспорта товаров из Ростовской области превысил 3 тыс. т, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными направлениями для экспорта стали Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Иран, Китай, Саудовская Аравия и страны Африки. Также в списке указана Сербия.

В Ростове на мемориальном комплексе «Кумженская роща» зажгли Вечный огнь. Вечный огонь был размещен перед монументом «Штурм» этой весной.