Исполняющим обязанности главы Батайска назначен Валентин Кукин

Исполняющим обязанности главы администрации Батайска назначен Валентин Кукин. Об этом сообщается на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Как сказано в сообщении, сегодня на внеочередном заседании Батайской городской Думы депутаты приняли отставку главы города Романа Волошина.

С ноября 2024 года Валентин Кукин ранее занимал должность заместителя министра ЖКХ Ростовской области-начальника управления развития инфраструктуры. До этого, с июля 2023 года по ноябрь 2024 года, он работал заместителем главы администрации Ростова по жилищно-коммунальному хозяйству.

Кристина Федичкина