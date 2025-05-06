Исполняющим обязанности главы Батайска назначен Валентин Кукин
Исполняющим обязанности главы администрации Батайска назначен Валентин Кукин. Об этом сообщается на сайте администрации.
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Как сказано в сообщении, сегодня на внеочередном заседании Батайской городской Думы депутаты приняли отставку главы города Романа Волошина.
С ноября 2024 года Валентин Кукин ранее занимал должность заместителя министра ЖКХ Ростовской области-начальника управления развития инфраструктуры. До этого, с июля 2023 года по ноябрь 2024 года, он работал заместителем главы администрации Ростова по жилищно-коммунальному хозяйству.