Экспорт мяса и молочной продукции из Ростовской области вырос в 1,7 раза

С 1 января по 30 апреля 2025 года из Ростовской области было направлено на экспорт 161 партия мясной и молочной продукции, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Объем экспорта товаров с территории региона за указанный период превысил 3 тыс. т, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается в сообщении.

С территории региона экспортировали мясо и мясопродукты (2,9 тыс. т), молоко и молокопродукты (104,4 т). Основными направлениями для экспорта стали Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Иран, Китай, Саудовская Аравия и страны Африки. Также в списке указана Сербия.

Кристина Федичкина