Прибыль ПАО «Россети-Юг» за первый квартал 2025 года составила 1 млрд рублей

За период января-марта текущего года чистая прибыль ПАО «Россети-Юг» составила 1 млрд руб. Это на 253 млн руб. больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (799,4 млн руб.). Информация опубликована в промежуточном бухгалтерском отчете компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно отчету, выручка ПАО «Россети-Юг» за первые три месяца этого года составила 20 млрд руб. (в январе-марте 2024 года — 12,9 млрд руб.). За отчетный период, закончившийся 31 марта 2025 года, у общества было два контрагента, на каждого которых приходилось свыше 10% совокупной выручки. Речь идет о «Волгоградэнерго» и «Ростовэнерго». Общая сумма выручки, полученная от ПAO «Волгоградэнергосбыт» за первые три месяца этого года составила 3,4 млрд руб. (16,8% от суммарной выручки общества). За аналогичный период 2024 года — 1,3 млрд руб. (9,7%). Общая сумма выручки, полученная от ПAO «THC энерго Ростов-на-Дону» за период, закончившийся 31 марта 2025 года, составила 8,3 млрд руб. (41,3% от суммарной выручки общества). За аналогичный период 2024 года — 3,7 млрд руб. (28,9%).

Кредиторская задолженность общества увеличилась за года на 366 млн руб. и составила на 31 марта 2025 года 9,8 млрд руб. В отчете отмечается, что после 31 марта 2025 года ПАО «Россети Юг» привлекло кредиты в рамках ранее открытых кредитных линий в Альфа-банке в размере 2 млрд руб. и

в ПAO «Сбербанк» — в размере 1 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании увеличилась за год почти на 1 млрд руб. и составила на конец марта 7,9 млрд руб. «Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и необеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов»,— говорится в отчете компании.

Отмечается также, что по состоянию на 31 марта 2025 года, сумма свободного лимита по открытым, но неиспользованным кредитные линиям ПАО «Россети Юг» составила 72,5 млрд руб. (по состоянию на 31 декабря 2024 года — 75,9 млрд руб.).

В марте этого года «Ъ-Ростов» писал, что ПАО «Россети Юг» планирует присоединение АО «Россети Кубань». Сообщалось, что у акционеров общество, которые проголосуют против присоединения кубанского подразделения планируется выкупить акции по цене 0,08454 руб. за ценную бумагу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Россети Юг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2007 году. Уставный капитал подведомственного Росимуществу общества — 15,2 млрд руб. Гендиректор предприятия — Алексей Рыбин. По итогам 2024 года выручка ПАО составила 51,3 млрд руб., чистая прибыль — 7,2 млрд руб. АО «Россети Кубань» зарегистрировано в Краснодаре в 1993 году. Уставный капитал — 39,9 млрд руб. Исполняющим обязанности генерального директора также является Алексей Рыбин, головная компания — Росимущество. Только по итогам третьего квартала 2024 года выручка общества составила 64,3 млрд руб., чистая прибыль — 8,6 млрд руб.

Дмитрий Михеенко