Главе администрации Зернограда продлили домашний арест

Зерноградский районный суд Ростовской области продлил домашний арест главе администрации Зернограда Ирине Полищук. Мера пресечения будет действовать до 5 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте» Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»

Ирину Полищук обвиняют в превышении должностных полномочий (п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновница подписала акты о принятии дорожных работ, входе которых вместо полноценного ямочного ремонта покрытий рытвины просто засыпали щебнем и утрамбовали.

Госпожа Полищук была задержана в октябре 2024 года. Сначала ее отправили в СИЗО, однако позже мера пресечения была заменена на домашний арест.

Кристина Федичкина