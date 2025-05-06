Цена картофеля в Ростовской области превысила 98 рублей за килограмм

По данным на 28 апреля средняя стоимость 1 кг картофеля в магазинах Ростовской области составила 98,2 руб., следует из данных, опубликованных Ростовстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за неделю цена выросла почти на 3 руб.: по данным на 21 апреля, 1 кг картошки в регионе в среднем стоил 95,7 руб.

Сейчас цена в некоторых крупных городах региона превышает 100 руб. Так, В Таганроге картофель в среднем стоит 100,7 руб. за 1 кг, в Миллерово — 103,4 руб. Дешевле всего картофель в Сальске (95 руб.).

Как пишет «Ъ», стоимость картофеля растет из-за сокращения запасов, обусловленных падением урожая и дефицитом посевных площадей. В среднем по России оптовая стоимость картофеля с начала года выросла более чем на 85%, к прошлой весне — в 4,4 раза, а розничные цены год к году увеличились в 2,8 раза.

Кристина Федичкина