В Кумженской роще Ростова зажгли Вечный огонь

В Ростове на мемориальном комплексе «Кумженская роща» зажгли Вечный огнь. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Вечный огонь был размещен перед монументом «Штурм» этой весной. Ключевые элементы композиции — звезда и лавровый венок, — были отлиты на донском заводе. Огонь зажгли одновременно с Вечными огнями в других регионах.

Мемориальный комплекс «Кумженская роща» расположен на западе города на стрелке Дона и Мертвого Донца. Сооружен в 1983 году в память о павших бойцах Красной армии, освобождавших Ростов-на-Дону в 1941 по 1943 годах.

Мария Иванова