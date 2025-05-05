Главные новости за 5 мая. Сочи

Во второй половине майских праздников в Сочи ожидается заметное улучшение погодных условий. С 9 мая температура воздуха начнет подниматься, а дожди прекратятся.

Уголовное дело в отношении 48-летнего владельца собак, которые в феврале напали на девятилетнего мальчика, рассмотрят в суде в Сочи. Местному жителю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В горном кластере Сочи с 9 по 12 мая пройдет велогонка. В связи с этим на несколько дней введут временные ограничения движения транспорта на нескольких участках дорог.

Самый высокий уровень цен на апартаменты — в Сочи — в среднем около 1 млн руб. за кв. м. В Анапе, Ялте и Алуште средняя стоимость «квадрата» составляет порядка 370 тыс. руб., в Евпатории — 350 тыс. руб.

Глава СКР потребовал доклад по делу о драке подростков в Сочи. Происходящее сопровождалось видеосъемкой и позднее попало в социальные сети.

На федеральной территории Сириус за полгода использования интеллектуальной системы видеонаблюдения количество нарушений на дорогах уменьшилось в шесть раз.

Сотрудники сочинского подразделения вневедомственной охраны Росгвардии за сутки задержали четырех граждан, находившихся в розыске по подозрению в совершении имущественных преступлений.