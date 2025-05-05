Во вторые майские праздники дожди сменятся потеплением в Сочи

Во второй половине майских праздников в Сочи ожидается заметное улучшение погодных условий, рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Турецкий циклон, определявший прохладную и дождливую обстановку на курорте с начала месяца, начнет терять влияние. По данным метеорологов, с 9 мая температура воздуха начнет подниматься, а дожди прекратятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Первая половина майских праздников прошла под влиянием турецкого циклона. С 1 по 4 мая в Сочи сохранялась облачная и сырая погода с дневной температурой в пределах +15…+20 градусов.

Погодная ситуация начнет стабилизироваться ближе к концу этой недели. Как отметил Александр Шувалов, «погода постепенно выправится на вторые выходные мая». Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду, сопровождающуюся слабым ветром и дневной температурой до +22 градусов уже с 9 мая.

«Если во вторник и среду еще без осадков и +14...+16 градусов, то в четверг после грозового дождя ожидается постепенное повышение. В пятницу и субботу, 9-10 мая, будет уже +20..+22 градуса и без осадков»,— отметил господин Шувалов.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии, утром 5 мая температура воды в Черном море у побережья Сочи, Туапсе, Геленджика и Новороссийска составила +14 градусов, в Анапе — +13 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что акватории Сочи и федеральной территории Сириус остаются чистыми и не подверглись нефтяному загрязнению. Купание в море безопасно для туристов.

Мария Удовик