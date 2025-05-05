Глава СКР потребовал доклад по делу о драке подростков в Сочи

В Сочи произошел инцидент с участием подростков, в ходе которого группа несовершеннолетних применила физическую силу к сверстнику. По имеющимся данным, происходящее сопровождалось видеосъемкой и позднее попало в социальные сети, вызвав общественный резонанс. Делом заинтересовался руководитель СКР Александр Бастрыкин, сообщили в инфоцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало доследственную проверку по факту произошедшего. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Андрею Маслову представить обстоятельный доклад о предварительных результатах и ходе проверки.

Вячеслав Рыжков