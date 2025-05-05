Росгвардейцы в Сочи задержали четверых разыскиваемых

Сотрудники сочинского подразделения вневедомственной охраны Росгвардии за сутки задержали четырех граждан, находившихся в розыске по подозрению в совершении имущественных преступлений. В ходе патрулирования улиц Центрального района города-курорта внимание правоохранителей привлекли мужчина и женщина, которых заметили в торговой точке на улице Горького. Как выяснилось, неделю назад они покинули этот магазин, не оплатив товары на сумму порядка 14 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевого ГУ Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отрабатывая поступившую информацию, сотрудники обратили внимание на прохожего, чьи приметы совпадали с ориентировкой. Проверка показала, что он находится в розыске с февраля 2025 года по делу о хищении мобильного телефона в пригородной электричке. Впоследствии на одном из пляжей города росгвардейцы задержали мужчину, распивавшего спиртное в общественном месте. При проверке его личности выяснилось, что он с ноября 2024 года разыскивается за кражу электроинструмента, принадлежащего работодателю.

Все задержанные переданы сотрудникам МВД для дальнейшего процессуального оформления.

Вячеслав Рыжков