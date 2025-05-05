Владелец напавших на ребенка собак предстанет перед судом в Сочи

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего владельца собак, которые в феврале напали на девятилетнего мальчика. Местному жителю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел утром 26 февраля 2025 года в СНТ «Авиатор» Адлерского района курорта. Две собаки породы хаски, которых хозяин некоторое время не кормил, сорвались с цепи и выбежали на улицу. Животные набросились на проходившего мимо девятилетнего мальчика.

Местные жители, ставшие свидетелями нападения, отогнали собак и известили родителей пострадавшего. Ребенок получил множественные укушено-рваные раны лица и тела, квалифицированные экспертами как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик