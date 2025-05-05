В горах Сочи ограничат движение из-за велогонки

Традиционная многодневная велогонка «Три горы», посвященная Дню Победы, пройдет в горном кластере Сочи с 9 по 12 мая, что повлечет временные ограничения движения транспорта на нескольких участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Дистанции составят 6, 16, и 73 км. В велогонке примут участие около 400 спортсменов. В воскресенье, 11 мая, с 13:30 до 17:30 изменятся маршруты общественного транспорта.

Ограничения будут действовать в пятницу, 9 мая, с 14:30 до 17:00 от КПП «Вольерный комплекс» до тоннельного выезда отеля «Дополнительная Горная Олимпийская деревня». В субботу, 10 мая, с 14:40 до 17:00 движение будет ограничено от кругового перекрестка на 45-м км трассы А-149 до площади Сбербанка в «Красной Поляне», включая примыкания улицы Созвездий. В воскресенье, 11 мая, с 13:30 до 17:30 ограничения будут действовать от ТРЦ «Галактика» по улицам Ачипсинская, Эстонская, Защитников Кавказа и далее по федеральной автодороге А-149 до знака «7 км Росавтодор» и обратно.

Финиш гонки запланирован на парковке спортивного комплекса «Русские горки». Рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок.

Мария Удовик