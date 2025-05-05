В Сириусе число нарушений на дорогах сократилось в шесть раз

На федеральной территории Сириус за полгода использования интеллектуальной системы видеонаблюдения количество нарушений на дорогах уменьшилось в шесть раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Систему разработала компания «Видеофор-Юг», которая является резидентом Инновационного научно-технологического центра «Сириус». Данный комплекс не только фиксирует правонарушения, но и взаимодействует с нарушителями, информируя их о возможных штрафах.

Камера, установленная у Президентского лицея «Сириус», начала общаться с пешеходами, переходящими дорогу на красный свет. В результате полугодового тестирования количество нарушений сократилось почти в шесть раз — с 600 до 110 случаев в день. Камера на улице Крамского предупреждала людей, выбрасывающих мусор или неправильно паркующихся. В итоге случаи оставленного мусора снизились с 56 до 8 в день.

В будущем планируется расширить тестирование системы еще на двух объектах федеральной территории. Один из них находится в районе, где водители часто оставляют отходы в неустановленных местах, а второй — площадка для раздельного сбора мусора.

Мария Удовик