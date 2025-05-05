Средняя стоимость квадратного метра апартаментов в Сочи составляет 1 млн рублей

Рост спроса на апартаментную недвижимость на черноморском побережье Краснодарского края и Крыма привел к очередному росту цен на нее. Как сообщили «Ъ-Сочи» в консалтинговой компании Macon, по состоянию на сегодняшний день самый высокий уровень цен на апартаменты — в Сочи — в среднем около 1 млн руб. за кв. м. В Анапе, Ялте и Алуште средняя стоимость «квадрата» составляет порядка 370 тыс. руб., в Евпатории – 350 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

По данным Группы «Мартера», в 2024 году по отношению к 2023-му спрос на сервисные апартаменты в Сочи в среднем вырос на 11,6%. Стабильный интерес к этому формату обусловил рост цены на квадратные метры — в первом квартале 2025 года — на 5% к первому кварталу 2024-го.

«Большинство покупателей, если судить по нашим активам, — частные лица, 61% — мужчины, которые ведут активный образ жизни, 79% из них состоят в браке и 85% имеют детей. Курортную недвижимость покупают для собственного проживания — 65% клиентов, для инвестиций – 35%. При этом 80% покупателей приобретают апартаменты для себя, а 20% — для детей и передачи по наследству»,— рассказывает коммерческий директор Группы «Мантера» Ирина Игнатьева.

В ЖИЦ «Каян» сообщили, что стоимость апартаментов на Азовском побережье, например, в Приморско-Ахтарске или в станице Голубицкой, сегодня начинается от 4,3 млн руб. В Анапе апартаменты можно купить от 8 до 14 млн. руб., в Сочи — от 19 млн руб.

«Сегодня многие крупные игроки девелоперского рынка Краснодара уходят в данный сегмент, видя в нем большую доходность, чем при строительстве многоквартирных домов. Сам продукт тоже становится более привлекательным — это уже не апартаменты с непонятным управлением и призрачной доходностью, а целые гостиничные кластеры, строящиеся под требования определенных отельных управляющих компаний, в следствие чего, доходность, окупаемость и капитализация становятся прозрачными и понятными для инвесторов»,— говорит замдиректора по первичному рынку и зарубежной недвижимости ЖИЦ «Каян» Инна Грибанова.

По словам руководителя департамента реализации новостроек агентства Genesis Group Юлии Емельяновой, баланс спроса и предложения в локациях Южного берега Крыма сегодня все больше смещается в сторону дефицита качественных апартаментов в премиальном и бизнес-сегменте. «Это особенно касается ЮБК, поскольку хорошие площадки под застройку здесь ограничены, а интерес к локации продолжает расти. Это уже отражается в ценах: если говорить о побережье, стоимость квадратного метра в апартаментах варьируется от 200 до 500 тыс. руб. за кв. м в зависимости от локации, класса объекта и наличия инфраструктуры»,— говорит эксперт.

Дмитрий Михеенко